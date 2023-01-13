Біля кордону Польщі з Білоруссю знайшли останки двох людей

Біля кордону Польщі з Білоруссю виявили останки двох людей, можливо, нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У четвер в районі Біловежі у Підляському воєводстві військові виявили тіло давно загиблої людини - у болотистій, важкодоступній місцевості, що тягнеться кілька кілометрів до лінії кордону з Білоруссю.

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Згодом прикордонники приблизно у тому ж місці знайшли ще одного загиблого чоловіка.

Правоохоронці продовжують пошуки у місцевості, припускаючи, що тут могли загинути більше людей.

Поліція і прокуратура поки не підтвердили, що загиблі є нелегальними мігрантами, які прибули з території Білорусі.

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Нагадаємо, влітку-восени 2021 року самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко штучно спровокував міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запропонувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС людей з Близького Сходу й Африки. З початку 2022 року спроб перетину кордону суттєво поменшало, але вони не припинилися остаточно.

Польща після цього спорудила на кордоні паркан висотою 5,5 метрів і довжиною понад 180 км.