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Возле границы Польши с Беларусью нашли останки двух людей

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 20:11

У границы Польши с Беларусью обнаружили останки двух людей, возможно, нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В четверг в районе Беловежи в Подляском воеводстве военные обнаружили тело давно погибшего человека - в болотистой, труднодоступной местности, простирающейся несколько километров до линии границы с Беларусью. 

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Позже пограничники примерно в том же месте нашли еще одного погибшего мужчину. 

Правоохранители продолжают поиски в местности, предполагая, что здесь могли погибнуть больше людей. 

Полиция и прокуратура пока не подтвердили, что погибшие являются нелегальными мигрантами, прибывшими с территории Беларуси.

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Напомним, летом-осенью 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко искусственно спровоцировал миграционный кризис на границах Польши и Литвы, предложив Беларусь для транзита к границам ЕС людей с Ближнего Востока и Африки. С начала 2022 года число попыток пересечения границы существенно уменьшилось, но они не прекратились окончательно.

Польша после этого построила на границе забор высотой 5,5 метров и длиной более 180 км. 

Темы: ПольшаБеларусьграница
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