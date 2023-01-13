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Росіяни зранку обстріляли Нікополь з БМП-2: пошкоджені багатоповерхівки

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 20:25
Росіяни зранку обстріляли Нікополь з БМП-2: пошкоджені багатоповерхівки
Фото з Telegram Євтушенка

Російські військові зранку вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з гармати БМП-2 та здійснили ще кілька обстрілів ввечері – пошкоджені багатоповерхівки. 

Джерело: очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram

Пряма мова: "Обстріл міста Нікополь з автоматичної гармати БМП-2 вранці та декілька пострілів зі ствольної артилерії ввечері. В межах території інших громад – без ворожих атак та надзвичайних ситуацій".

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Деталі: Він уточнив, що в місті пошкоджено чотири багатоповерхових будинки. Наслідки вечірньої атаки уточнюються. Обійшлося без постраждалих. 

Євтушенко закликав жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін, бо є загроза артилерійського обстрілу. 

 

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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