Росіяни зранку обстріляли Нікополь з БМП-2: пошкоджені багатоповерхівки
П'ятниця, 13 січня 2023, 21:25
Російські військові зранку вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з гармати БМП-2 та здійснили ще кілька обстрілів ввечері – пошкоджені багатоповерхівки.
Джерело: очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram
Пряма мова: "Обстріл міста Нікополь з автоматичної гармати БМП-2 вранці та декілька пострілів зі ствольної артилерії ввечері. В межах території інших громад – без ворожих атак та надзвичайних ситуацій".
Деталі: Він уточнив, що в місті пошкоджено чотири багатоповерхових будинки. Наслідки вечірньої атаки уточнюються. Обійшлося без постраждалих.
Євтушенко закликав жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін, бо є загроза артилерійського обстрілу.