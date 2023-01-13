Россияне утром обстреляли Никополь из БМП-2: повреждены многоэтажки
Пятница, 13 января 2023, 20:25
Российские военные утром ударили по Никополю Днепропетровской области из пушки БМП-2 и совершили еще несколько обстрелов вечером – повреждены многоэтажки.
Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram
Прямая речь: "Обстрел города Никополь из автоматической пушки БМП-2 утром и несколько выстрелов из ствольной артиллерии вечером. В пределах территории других громад без вражеских атак и чрезвычайных ситуаций".
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Детали: Он уточнил, что в городе повреждены четыре многоэтажных дома. Последствия вечерней атаки уточняются. Обошлось без пострадавших.
Евтушенко призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен, так как есть угроза артиллерийского обстрела.
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