Россияне утром обстреляли Никополь из БМП-2: повреждены многоэтажки

Российские военные утром ударили по Никополю Днепропетровской области из пушки БМП-2 и совершили еще несколько обстрелов вечером – повреждены многоэтажки.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "Обстрел города Никополь из автоматической пушки БМП-2 утром и несколько выстрелов из ствольной артиллерии вечером. В пределах территории других громад без вражеских атак и чрезвычайных ситуаций".

Детали: Он уточнил, что в городе повреждены четыре многоэтажных дома. Последствия вечерней атаки уточняются. Обошлось без пострадавших.

Евтушенко призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен, так как есть угроза артиллерийского обстрела.