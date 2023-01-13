Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністерка оборони Німеччини піде у відставку – Bild

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 20:28

Очільниця міністерства оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомило видання Bild, посилаючись на кілька джерел.

Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто буде її наступником (або наступницею).

Реклама:

Як стало відомо Bild, рішення щодо наступника Ламбрехта має бути ухвалене швидко. Як її можлива наступниця наразі згадується федеральна уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль.

Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі 5000 євро з 65 років, зазначає Bild.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.

ВІДЕО ДНЯ

Ламбрехт вкотре піддали різкій критиці за її відео, яке було оприлюднене в Instagram.

У ньому вона підбиває підсумки 2022 року, але її слова неодноразово заглушаються свистом ракет і вибухами петард. Рік подарував усім неймовірні виклики, каже Ламбрехт. І додає: "Посеред Європи вирує війна. І це означало для мене багато особливих вражень, які я змогла отримати. Багато, багато зустрічей з цікавими, чудовими людьми". У федеральному уряді не захотіли коментувати відео.

Після невдалого новорічного привітання міністерки оборони Німеччини лідери опозиційних союзних партій  ХДС і ХСС зажадали її відставки. У федеральному уряді, однак, підтвердили довіру до Ламбрехт.

Теми: НімеччинаМіноборонивідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: