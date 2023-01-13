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Міністерка оборони Німеччини піде у відставку – Bild

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 21:28

Очільниця міністерства оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомило видання Bild, посилаючись на кілька джерел.

Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто буде її наступником (або наступницею).

Як стало відомо Bild, рішення щодо наступника Ламбрехта має бути ухвалене швидко. Як її можлива наступниця наразі згадується федеральна уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль.

Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі 5000 євро з 65 років, зазначає Bild.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.

Ламбрехт вкотре піддали різкій критиці за її відео, яке було оприлюднене в Instagram.

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У ньому вона підбиває підсумки 2022 року, але її слова неодноразово заглушаються свистом ракет і вибухами петард. Рік подарував усім неймовірні виклики, каже Ламбрехт. І додає: "Посеред Європи вирує війна. І це означало для мене багато особливих вражень, які я змогла отримати. Багато, багато зустрічей з цікавими, чудовими людьми". У федеральному уряді не захотіли коментувати відео.

Після невдалого новорічного привітання міністерки оборони Німеччини лідери опозиційних союзних партій  ХДС і ХСС зажадали її відставки. У федеральному уряді, однак, підтвердили довіру до Ламбрехт.

Теми: НімеччинаМіноборонивідставка
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