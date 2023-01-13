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Министр обороны Германии уйдет в отставку - Bild

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 20:28

Руководительница министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт решила уйти в отставку с должности министра обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщило издание Bild, ссылаясь на несколько источников.

Утверждается, что инициатива об отставке исходила от самой Ламбрехт, а не от канцлера Олафа Шольца. Сейчас обсуждается, когда именно Ламбрехт объявит об отставке и кто будет ее преемником (или преемницей).

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Как стало известно Bild, решение о преемнике Ламбрехта должно быть принято быстро. В качестве ее возможной преемницы пока упоминается федеральный уполномоченный по делам вооруженных сил Ева Хёгль.

После отставки Ламбрехт имеет право на пенсию в размере 5000 евро с 65 лет, отмечает Bild.

Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера. Недавно к этому списку добавился скандал с новейшими БМП Puma, когда все единицы этой техники вышли из строя после недели учений.

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Ламбрехт в очередной раз подвергли резкой критике за ее видео, которое было обнародовано в Instagram.

В нем она подводит итоги 2022 года, но ее слова неоднократно заглушаются свистом ракет и взрывами петард. Год подарил всем невероятные вызовы, говорит Ламбрехт. И добавляет: "Посреди Европы бушует война. И это означало для меня много особых впечатлений, которые я смогла получить. Много, много встреч с интересными, замечательными людьми". В федеральном правительстве не захотели комментировать видео.

После неудачного новогоднего поздравления министра обороны Германии лидеры оппозиционных союзных партий ХДС и ХСС потребовали ее отставки. В федеральном правительстве, однако, подтвердили доверие к Ламбрехт.

Темы: ГерманияМинобороныотставка
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