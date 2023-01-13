У ЄС розповіли, коли оцінять "кандидатські" реформи України: усно – навесні, офіційно – восени

Прем’єр Швеції, яка почала головування у Раді ЄС, зазначив, що проміжна усна оцінка виконання Україною реформ для відкриття переговорів про вступ відбудеться навесні, але офіційна - восени 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ульф Крістерссон сказав на запитання ЗМІ про те, чи можна очікувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році.

"Ми вражені тією роботою, яку вже зробила Україна. Для цього є графік - восени буде офіційна оцінка, є визначені критерії, ми знаємо, що українська влада працює над реформами і буде процес оцінки результати", - сказав Крістерссон.

"Є також домовленість про певне усне звітування навесні, щоб зафіксувати, як рухається процес. Тож, думаю, ставлення дуже прихильне і справи рухаються так, як мають рухатися", - додав він.

Зазначимо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують закрити усі глави переговорів про вступ та підписати угоду про членство України в ЄС у перспективі двох років.

Раніше в уряді України стверджували, що Європейська комісія вирішила попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС навесні 2023 року. Це дало б Києву змогу пришвидшити початок переговори про членство.

До того в ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише в жовтня восени 2023 року.

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Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.