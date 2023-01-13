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В ЕС рассказали, когда оценят "кандидатские" реформы Украины: устно - весной, официально - осенью

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 21:58

Премьер Швеции, которая начала председательство в Совете ЕС, отметил, что промежуточная устная оценка выполнения Украиной реформ для открытия переговоров о вступлении состоится весной, но официальная - осенью 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ульф Кристерссон сказал на вопрос СМИ о том, можно ли ожидать открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году.

"Мы поражены той работой, которую уже сделала Украина. Для этого есть график - осенью будет официальная оценка, есть определенные критерии, мы знаем, что украинская власть работает над реформами и будет процесс оценки результаты", - сказал Кристерссон.

"Есть также договоренность об определенной устной отчетности весной, чтобы зафиксировать, как движется процесс. Поэтому, думаю, отношение очень благосклонное и дела движутся так, как должны двигаться", - добавил он.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают закрыть все главы переговоров о вступлении и подписать соглашение о членстве Украины в ЕС в перспективе двух лет.

Ранее в правительстве Украины утверждали, что Европейская комиссия решила предварительно оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС весной 2023 года. Это дало бы Киеву возможность ускорить начало переговоры о членстве.

До этого в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только в октябре осенью 2023 года.

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Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.

Темы: ЕСреформы
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