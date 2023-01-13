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Кулеба: Наша мета – зібрати бригаду танків Leopard

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 21:13
Кулеба: Наша мета – зібрати бригаду танків Leopard
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета України – зібрати бригаду танків Leopard.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю журналісту Вадиму Карп’яку, опублікованому в Instagram очільника МЗС

Пряма мова: "Наша мета – зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який масово вироблявся в Європі протягом десятиліть, і він є в багатьох європейських арміях. 

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Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти. Там є різні модифікації цих танків. Але ми ж ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача –  в рамках танкової коаліції для початку зібрати бригаду".

Деталі: Кулеба додав, що на остаточне рішення про постачання танків чекають від Німеччини.

Теми: Кулеба ДмитрозброяМЗС
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