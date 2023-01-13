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Кулеба: Наша цель – собрать бригаду танков Leopard

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 21:13
Кулеба: Наша цель – собрать бригаду танков Leopard
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины – собрать бригаду танков Leopard.

Источник: Кулеба в интервью с Вадимом Карпьяком, опубликованным в Instagram главы МИД

Прямая речь: "Наша цель – собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который массово производился в Европе в течение десятилетий, и он есть во многих европейских армиях. 

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Поэтому можно там немножко взять, здесь немножко взять. Там есть разные модификации этих танков. Но мы же ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции для начала собрать бригаду".

Детали: Кулеба добавил, что окончательного решения о поставках танков ждут от Германии.

Темы: Кулеба ДмитрийоружиеМИД
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