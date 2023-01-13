Кулеба: Наша цель – собрать бригаду танков Leopard

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины – собрать бригаду танков Leopard.

Источник: Кулеба в интервью с Вадимом Карпьяком, опубликованным в Instagram главы МИД

Прямая речь: "Наша цель – собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который массово производился в Европе в течение десятилетий, и он есть во многих европейских армиях.

Поэтому можно там немножко взять, здесь немножко взять. Там есть разные модификации этих танков. Но мы же ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции для начала собрать бригаду".

Детали: Кулеба добавил, что окончательного решения о поставках танков ждут от Германии.