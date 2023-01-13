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Зустріч із поляком на пробіжці вплинула на позицію Шольца щодо надання танків Україні – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 22:50

На закритому засіданні парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини канцлер Олаф Шольц скаржився однопартійцям на "бурхливі дискусії" щодо постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel із посиланням на співрозмовників, що були присутні на засіданні.

За їхніми словами, говорячи про дискусії про постачання Україні західних танків, Шольц розповів про громадянина Польщі, який зупинив його під час пробіжки й подякував за те, що він "не дав польській владі довести себе до божевілля".

Канцлер Німеччини нібито висловив роздратування тим, що обговорення цього питання в країні також використовуються для того, щоб критикувати його уряд.

Шольц нагадав, що Німеччина разом з Великою Британією є другим найбільшим постачальником зброї Україні після США, і він і надалі буде протистояти спокусі поспішати з ухваленням рішень без домовленості – надто що багато німецьких громадян підтримують цей курс.

У своєму виступі перед однопартійцями німецький канцлер також розкритикував дебати у ЗМІ – бо, на його думку, "багатьом громадянам майже доводиться сподіватися на те, що влада збереже нерви".

Як зазначають співрозмовники Spiegel, позиція Шольца отримала певну підтримку в парламентській групі, але його також закликали працювати над публічним просуванням власної позиції – наприклад визначити єдину комунікаційну стратегію на рівні партії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Також дивіться відеорозмову "ЄвроПравди" з німецьким експертом Сергієм Сумлєнним про політику Німеччини або текстову версію: "Німцям складно зрозуміти, що насильство – головна цінність росіян".

Теми: ШольцзброяНімеччина
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