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Встреча с поляком на пробежке повлияла на позицию Шольца по предоставлению танков Украине - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 21:50

На закрытом заседании парламентской фракции Социал-демократической партии Германии канцлер Олаф Шольц жаловался однопартийцам на "бурные дискуссии" о поставках Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel со ссылкой на собеседников, присутствовавших на заседании.

По их словам, говоря о дискуссии о поставках Украине западных танков, Шольц рассказал о гражданине Польши, который остановил его во время пробежки и поблагодарил за то, что он "не дал польским властям довести себя до безумия".

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Канцлер Германии якобы выразил раздражение тем, что обсуждение этого вопроса в стране также используются для того, чтобы критиковать его правительство.

Шольц напомнил, что Германия вместе с Великобританией является вторым крупнейшим поставщиком оружия Украине после США, и он и в дальнейшем будет противостоять соблазну спешить с принятием решений без договоренности - тем более что многие немецкие граждане поддерживают этот курс.

В своем выступлении перед однопартийцами немецкий канцлер также раскритиковал дебаты в СМИ - потому что, по его мнению, "многим гражданам почти приходится надеяться на то, что власть сохранит нервы".

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Как отмечают собеседники Spiegel, позиция Шольца получила определенную поддержку в парламентской группе, но его также призвали работать над публичным продвижением собственной позиции - например, определить единую коммуникационную стратегию на уровне партии.

Напомним, ранее Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

Темы: ШольцоружиеГермания
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