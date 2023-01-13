В Офісі президента розповіли про очікування від саміту Україна-ЄС

Серед ключових рішень, які будуть обговорюватись на саміті Україна-ЄС 3 лютого, буде йтись про інтеграцію секторів української економіки в єдиний європейський ринок.

Про це в етері телемарафону в п’ятницю розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Будуть ухвалені важливі рішення під час саміту. Зокрема прем’єр-міністр згадав про підготовку для переговорів, а я згадаю ще один важливий аспект: ми, незважаючи на інтенсивність наших переговорів, ще навіть до початку переговорів про вступ, вже інтегруємо певні сектори економіки України в єдиний європейський ринок, як це сталося з галуззю електроенергетики, наприклад", – сказав він.

За словами заступника глави ОП, на саміті Україна-ЄС буде оновлено план інтеграції секторів економіки України до єдиного європейського ринку, "і ми будемо йти цим процесом паралельно з процесом вступу до Європейського Союзу".

"Так само ми будемо сподіватися на продовження угоди про лібералізацію автотранспортного руху між Україною і ЄС, лібералізацію торгівлі. Зараз, ви знаєте, ми торгуємо без мит і тарифів. Угода тимчасова, але ми будемо говорити про її продовження. Ми будемо говорити про єдиний роумінг для України та Європейського Союзу", – додав він.

Жовква водночас зауважив, що саміт не омине й питання військової, фінансової та політичної підтримки України на тлі повномасштабної війни з Росією.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

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Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення. Але зрештою сторони погодили проведення саміту в Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.