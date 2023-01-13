В Офисе президента рассказали об ожиданиях от саммита Украина-ЕС

Среди ключевых решений, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС 3 февраля, будет идти речь об интеграции секторов украинской экономики в единый европейский рынок.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Будут приняты важные решения во время саммита. В частности премьер-министр упомянул о подготовке для переговоров, а я вспомню еще один важный аспект: мы, несмотря на интенсивность наших переговоров, еще даже до начала переговоров о вступлении, уже интегрируем определенные сектора экономики Украины в единый европейский рынок, как это произошло с отраслью электроэнергетики, например", - сказал он.

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По словам заместителя главы ОП, на саммите Украина-ЕС будет обновлен план интеграции секторов экономики Украины в единый европейский рынок, "и мы будем идти этим процессом параллельно с процессом вступления в Европейский Союз".

"Так же мы будем надеяться на продолжение соглашения о либерализации автотранспортного движения между Украиной и ЕС, либерализацию торговли. Сейчас, вы знаете, мы торгуем без пошлин и тарифов. Соглашение временное, но мы будем говорить о его продлении. Мы будем говорить о едином роуминге для Украины и Европейского Союза", - добавил он.

Жовква одновременно отметил, что саммит не обойдет и вопрос военной, финансовой и политической поддержки Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.

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По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение. Но в итоге стороны согласовали проведение саммита в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.