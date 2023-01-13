Польський Сейм стурбований здоров’ям Саакашвілі

Сейм Польщі на засіданні в п’ятницю ухвалив резолюцію із закликом дозволити колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У резолюції, яку підтримали 438 депутатів, міститься заклик до влади Грузії "керуватися універсальними принципами гуманізму, згідно з якими життя і здоров'я людини є найвищою цінністю".

Враховуючи медичні рекомендації щодо негайного проведення спеціалізованого лікування, яке в Грузії неможливе, Сейм Польщі закликав "негайно надати можливість Міхеїлу Саакашвілі пройти необхідне спеціалізоване лікування, яке відповідає світовим стандартам".

Крім того, в резолюції закликають міжнародне співтовариство проявити солідарність і наполегливість для порятунку життя й здоров'я Саакашвілі, беручи до уваги його "значний внесок у формування проєвропейських настроїв грузинів, результатом якого стало подання грузинською владою заявки на членство країни в Європейському Союзі в 2022 році".

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

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У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Раніше в ЄС заявляли, що уважно стежить за повідомленнями про погіршення здоров'я Саакашвілі, і закликали владу Грузії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він отримав потрібну медичну допомогу.