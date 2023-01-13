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Польский Сейм обеспокоен здоровьем Саакашвили

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 23:46

Сейм Польши на заседании в пятницу принял резолюцию с призывом разрешить бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили выехать на лечение за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции, которую поддержали 438 депутатов, содержится призыв к властям Грузии "руководствоваться универсальными принципами гуманизма, согласно которым жизнь и здоровье человека является высшей ценностью".

Учитывая медицинские рекомендации относительно немедленного проведения специализированного лечения, которое в Грузии невозможно, Сейм Польши призвал "немедленно предоставить возможность Михеилу Саакашвили пройти необходимое специализированное лечение, которое соответствует мировым стандартам".

Кроме того, в резолюции призывают международное сообщество проявить солидарность и настойчивость для спасения жизни и здоровья Саакашвили, принимая во внимание его "значительный вклад в формирование проевропейских настроений грузин, результатом которого стало представление грузинскими властями заявки на членство страны в Европейском Союзе в 2022 году".

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

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В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Ранеши в ЕС заявляли, что внимательно следит за сообщениями об ухудшении здоровья Михеила Саакашвили, и призвали власти Грузии принять все необходимые меры для того, чтобы он получил нужную медицинскую помощь.

Темы: СаакашвилиПольша
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