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Сили оборони відбили ворожі атаки біля 14 населених пунктів – Генштаб

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 05:52
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 14 населених пунктів – Генштаб
Артилерія ЗСУ на полі бою, фото з Facebook Генштабу

13 січня Сили оборони України відбили атаки противника в районах 14 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

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Противник й надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському – не полишає спроб покращити тактичне положення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

У Генштабі повідомили, що окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, йдеться у зведенні, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних особи.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

Теми: Збройні силивійна
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