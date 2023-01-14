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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 05:52
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб
Артиллерия ВСУ на поле боя, фото из Facebook Генштаба

13 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 14 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Осуществил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

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Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка – Сумской и Огурцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крохмальное, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Невское и Червонопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Львовское, Садовое и Херсон.

В Генштабе сообщили, что оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области, говорится в сводке, проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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