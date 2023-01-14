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Ще понад пів тисячі окупантів ліквідовані в Україні

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 08:41
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Росіяни втратили ще 530 вояк, 6 танків та засіб ППО за останню добу на війні в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3104 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2090 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 219 (+1) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 186 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Генштабвійна
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