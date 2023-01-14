Ще понад пів тисячі окупантів ліквідовані в Україні

Росіяни втратили ще 530 вояк, 6 танків та засіб ППО за останню добу на війні в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3104 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

артилерійських систем – 2090 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 219 (+1) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 186 (+2).

Дані уточнюються.