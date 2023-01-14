Еще более полутысячи оккупантов ликвидированы в Украине
Суббота, 14 января 2023, 08:41
Россияне потеряли еще 530 воинов, 6 танков и средство ПВО за последние сутки на войне в Украине.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 114660 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 3104 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6173 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средства ПВО - 219 (+1) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),
- крылатые ракеты - 723 (+0),
- корабли / катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,
- специальная техника - 186 (+2).
Данные уточняются.
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