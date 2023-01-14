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Еще более полутысячи оккупантов ликвидированы в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 08:41
ФОТО: ГЕНШТАБ вСУ

Россияне потеряли еще 530 воинов, 6 танков и средство ПВО за последние сутки на войне в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 114660 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 3104 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6173 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,
  • РСЗО - 437 (+0) ед,
  • средства ПВО - 219 (+1) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли / катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,
  • специальная техника - 186 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Генштабвойна
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