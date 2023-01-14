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Розвідка Британії назвала мету виведення групи кораблів РФ з Новоросійська

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 09:10

Росія вивела групу своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська для розосередження, оскільки вважає, що ідентифікувала загрозу для них.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

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"З огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала. Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування. Малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій", - йдеться в огляді.

Розвідка наголошує, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.

Нагадаємо, раніше британська розвідка розповіла про роль російських десантників у боях на підступах до Кремінної.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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