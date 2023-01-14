Разведка Британии назвала цель вывода группы кораблей РФ из Новороссийска
Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска для рассредоточения, поскольку считает, что идентифицировала угрозу для них.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".
Разведка напоминает, что 11 января 2023 года группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.
"Учитывая тип и количество кораблей, вышедших в море одновременно, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала. Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций", - говорится в обзоре.
Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям.
Напомним, ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.