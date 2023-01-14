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Разведка Британии назвала цель вывода группы кораблей РФ из Новороссийска

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 10:10

Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска для рассредоточения, поскольку считает, что идентифицировала угрозу для них.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".

Разведка напоминает, что 11 января 2023 года группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.

"Учитывая тип и количество кораблей, вышедших в море одновременно, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала. Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций", - говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям.

Напомним, ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.

Темы: Великобританияразведкавойна
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