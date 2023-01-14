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Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 10:19
Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно - ЗМІ
ТАНКИ CHALLENGER-2. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Прем'єр-міністр Ріші Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші одиниці бронетехніки мають передати негайно.

Про це повідомив британський таблоїд The Sun, пише "Європейська правда".

За даними джерела на Даунінг-стріт, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомить президенту України Володимиру Зеленському про план передачі танків, заявивши, що він "хоче, аби наші дії говорили голосніше за слова".

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"Прем’єр-міністр чітко заявив, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни розстановки сил на полі бою", - зазначило джерело.

"Група з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлена ​​в Східну Європу, а ще 8 - незабаром після цього", - йдеться у публікації.

Стверджується, що цього тижня Сунак провів переговори з керівниками відомств оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків в Україну має бути оперативним пріоритетом.

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І прем’єр-міністр Сунак, і міністр оборони Уоллес вирішили відправити повну ескадрилью після інтенсивного лобіювання президента Зеленського, сказано в публікації.

За даними ЗМІ, уряд Британії офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2 у понеділок.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішенння Німеччини.

За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Теми: Велика Британіязброявійна
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