Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 11:19
ТАНКИ CHALLENGER-2. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Прем'єр-міністр Ріші Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші одиниці бронетехніки мають передати негайно.

Про це повідомив британський таблоїд The Sun, пише "Європейська правда".

За даними джерела на Даунінг-стріт, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомить президенту України Володимиру Зеленському про план передачі танків, заявивши, що він "хоче, аби наші дії говорили голосніше за слова".

"Прем’єр-міністр чітко заявив, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни розстановки сил на полі бою", - зазначило джерело.

"Група з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлена ​​в Східну Європу, а ще 8 - незабаром після цього", - йдеться у публікації.

Стверджується, що цього тижня Сунак провів переговори з керівниками відомств оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків в Україну має бути оперативним пріоритетом.

І прем’єр-міністр Сунак, і міністр оборони Уоллес вирішили відправити повну ескадрилью після інтенсивного лобіювання президента Зеленського, сказано в публікації.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, уряд Британії офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2 у понеділок.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішенння Німеччини.

За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Теми: Велика Британіязброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоУ Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Британія підтвердила, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90

Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил

У Дніпрі оголошена триденна жалоба

Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні – представник Ердогана

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії назвала мету виведення групи кораблів РФ з Новоросійська
Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ
Економіка Британії неочікувано зросла у листопаді через Чемпіонат світу з футболу
Останні новини
11:26
Втратила коханого на війні, а тепер і дім: що відомо про дівчину з фото на руїнах будинку у Дніпрі
11:17
Удар по Кривому Рогу: пошкоджені пів сотні будинків, три школи та адмінбудівля
11:09
У Німеччині розпочав роботу другий LNG-термінал
11:02
Британська розвідка: РФ може віддати перевагу підвищенню віку призову перед новою хвилею мобілізації
10:50
Речник Ердогана: Час для ратифікації вступу Швеції і Фінляндії в НАТО спливає
10:39
оновленоУ Дніпрі нарахували вже 21 загиблого, шукають ще 35 людей
10:33
НБУ за тиждень на міжбанку продав понад $658 мільйонів з резервів
10:21
відеоУ Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих
10:11
Під час стрілянини у центрі Лондона постраждали кілька людей, серед них семирічна дівчинка
09:55
Росія запланувала серію ІПСО та фейкових новин – розвідка
Усі новини...