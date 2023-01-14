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Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 10:19
Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ
ТАНКИ CHALLENGER-2. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Премьер-министр Риши Сунак одобрил план отправки в Украину 12 танков Challenger 2, первые единицы бронетехники должны передать немедленно.

Об этом сообщил британский таблоид The Sun, пишет "Европейская правда".

По данным источника на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о плане передачи танков, заявив, что он "хочет, чтобы наши действия говорили громче слов".

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"Премьер-министр четко заявил, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения расстановки сил на поле боя", - отметил источник.

"Группа из четырех танков Challenger 2 будет немедленно доставлена в Восточную Европу, а еще 8 - вскоре после этого", - говорится в публикации.

Утверждается, что на этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями ведомств обороны и безопасности, сказав им, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

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И премьер-министр Сунак, и министр обороны Уоллес решили отправить полную эскадрилью после интенсивного лоббирования президента Зеленского, сказано в публикации.

По данным СМИ, правительство Британии официально объявит о решении передать Украине боевые танки Challenger 2 в понедельник.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

Киев надеется, что это проложит путь для положительного решения Германии.

По данным агентства Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Темы: Великобританияоружиевойна
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