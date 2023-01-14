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Росія вперше у цьому році вивела носії "Калібрів" у Чорне море

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 12:49
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: ЗАПУСК "КАЛІБРІВ" З ЧОРНОГО МОРЯ. СКРИНШОТ

14 січня Росія вивела у Чорне море носії крилатих ракет "Калібр", це вперше від початку січня.

Джерело: ВМС ЗСУ

Дослівно: "У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Оновлено: ОК "Південь" пізніше уточнило, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій

Тепер загальний залп "Калібрів" складає 20 ракет.

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Теми: Чорне моревійнаобстрілРамштайн
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