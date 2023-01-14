Россия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море
Суббота, 14 января 2023, 12:49
14 января Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр", это впервые с начала января.
Источник: ВМС ВСУ
Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 8 ракет;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".
Обновлено: ОК "Юг" позже уточнило, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель.
Теперь общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.