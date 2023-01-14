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Россия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 12:49
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: ЗАПУСК "КАЛИБРОВ" ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ. СКРИНШОТ

14 января Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр", это впервые с начала января.

Источник: ВМС ВСУ

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 8 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Обновлено: ОК "Юг" позже уточнило, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель.

Теперь общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.

Темы: Черное моревойнаобстрелРамштайн
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