Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 11:49
Россия впервые в этом году вывела носители Калибров в Черное море
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: ЗАПУСК "КАЛИБРОВ" ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ. СКРИНШОТ

14 января Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр", это впервые с начала января.

Источник: ВМС ВСУ

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 8 ракет;

Реклама:

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Обновлено: ОК "Юг" позже уточнило, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель.

Теперь общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное моревойнаобстрелРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Военные сообщают о группе российских самолетов в воздухе
Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ
Россия в ООН снова заявила о готовности к переговорам, но с условиями
Утренний обстрел Киева: попадание в объект инфраструктуры, поврежденные автомобили
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: