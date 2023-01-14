Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати ООН, щоб особисто виступити на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україн 24 лютого, якщо це дозволить ситуація з безпекою.

Про це в інтерв’ю агентству АР розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, для уможливлення поїздки Зеленського необхідні багато факторів з огляду на військову ситуацію на місці та попередження української розвідки про те, що Росія планує серйозний наступ у лютому.

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"Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати, але все ще є питання, чи буде ситуація з безпекою, яка дозволить йому приїхати", - сказала вона.

Якщо Зеленський таки приїде в ООН, це буде лише друга його поїздка за межі України після повномасштабного вторгнення. Президент України здійснив несподіваний візит до Вашингтона 21 грудня, щоб зустрітися зі своїми найважливішими соратниками у війні проти Росії - президентом Джо Байденом і членами Конгресу.

Посол України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що Генасамблея вже запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН.

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Джапарова сказала, що Україна хотіла б, аби Асамблея прийняла одну з двох резолюцій напередодні річниці вторгнення. Один документ підтримає формулу миру президента Зеленського з 10 пунктів, а інший передбачає підтримку створення трибуналу для переслідування злочинів агресії.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що рішення про поїздку Зеленського до ООН не ухвалено.

"Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено. Глава Української держави здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів. Будемо належним чином тримати громадськість в курсі", - написав він.

Наприкінці грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив AP, що Україна хоче проведення мирного саміту до кінця лютого в ООН за участю генерального секретаря Антоніу Гутерріша як посередника.