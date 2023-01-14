Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить ООН, чтобы лично выступить на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи накануне первой годовщины вторжения России в Украину 24 февраля, если это позволит ситуация с безопасностью.

Об этом в интервью агентству АР рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, для возможности поездки Зеленского необходимы многие факторы, учитывая военную ситуацию на месте и предупреждения украинской разведки о том, что Россия планирует серьезное наступление в феврале.

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть воля или намерение приехать, но все еще есть вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать", - сказала она.

Если Зеленский таки приедет в ООН, это будет лишь вторая его поездка за пределы Украины после полномасштабного вторжения. Президент Украины совершил неожиданный визит в Вашингтон 21 декабря, чтобы встретиться со своими важнейшими соратниками в войне против России - президентом Джо Байденом и членами Конгресса.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея уже запланировала на 23 февраля дебаты высокого уровня по войне в Украине, после которых 24 февраля состоится министерское заседание Совета безопасности ООН.

Джапарова сказала, что Украина хотела бы, чтобы Ассамблея приняла одну из двух резолюций накануне годовщины вторжения. Один документ поддержит формулу мира президента Зеленского из 10 пунктов, а другой предусматривает поддержку создания трибунала для преследования преступлений агрессии.

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Позже спикер МИД Олег Николенко сообщил, что решение о поездке Зеленского в ООН не принято.

"Хочу уточнить: пока такое решение не принято. Глава Украинского государства осуществляет зарубежные поездки в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине и других факторов. Будем должным образом держать общественность в курсе", - написал он.

В конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил AP, что Украина хочет проведения мирного саммита до конца февраля в ООН с участием генерального секретаря Антониу Гутерриша в качестве посредника.