Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 12:59
Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД
фото оп

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить ООН, чтобы лично выступить на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи накануне первой годовщины вторжения России в Украину 24 февраля, если это позволит ситуация с безопасностью.

Об этом в интервью агентству АР рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, для возможности поездки Зеленского необходимы многие факторы, учитывая военную ситуацию на месте и предупреждения украинской разведки о том, что Россия планирует серьезное наступление в феврале.

Реклама:

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть воля или намерение приехать, но все еще есть вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать", - сказала она.

Если Зеленский таки приедет в ООН, это будет лишь вторая его поездка за пределы Украины после полномасштабного вторжения. Президент Украины совершил неожиданный визит в Вашингтон 21 декабря, чтобы встретиться со своими важнейшими соратниками в войне против России - президентом Джо Байденом и членами Конгресса.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея уже запланировала на 23 февраля дебаты высокого уровня по войне в Украине, после которых 24 февраля состоится министерское заседание Совета безопасности ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Джапарова сказала, что Украина хотела бы, чтобы Ассамблея приняла одну из двух резолюций накануне годовщины вторжения. Один документ поддержит формулу мира президента Зеленского из 10 пунктов, а другой предусматривает поддержку создания трибунала для преследования преступлений агрессии.

Позже спикер МИД Олег Николенко сообщил, что решение о поездке Зеленского в ООН не принято.

"Хочу уточнить: пока такое решение не принято. Глава Украинского государства осуществляет зарубежные поездки в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине и других факторов. Будем должным образом держать общественность в курсе", - написал он.

В конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил AP, что Украина хочет проведения мирного саммита до конца февраля в ООН с участием генерального секретаря Антониу Гутерриша в качестве посредника.

Темы: ЗеленскийООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: