В Україні понад 2 години тривала повітряна тривога

По всій Україні повітряна тривога, влада просить людей перебувати в укриттях. Уже відомо про роботу ППО в деяких областях.

Джерело: мапа повітряних тривог, ОК "Південь"

Деталі: Станом на 14:45 майже по всій Україні повітряна тривога.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що перші ракети вже над територією країни.

У мережі повідомляють про роботу ППО на півдні України.

Оновлено: Пізніше Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.

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Тим часом ОК "Південь" повідомляє, що у Чорному морі вже 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 36 "Калібрів".

ЗМІ пишуть, що в Одесі чути вибухи, ймовірно, ППО.

Очільник Львівщини Максим Козицький заявив про ймовірність ракетних ударів по області, а глава Тернопільщини Володимир Труш "наполегливо" попросив людей перейти в укриття.

Мер Львова Андрій Садовий теж повідомив, що існує "висока загроза" ракетних обстрілів міста.

О 15:43 Козицький повідомив про роботу ППО в області.

На Вінниччині, Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині місцеві телеграм-канали пишуть про роботу ППО.

Після 16:00 в Києві було чути вибухи, попередньо – робота ППО.

Станом на 17:10 у більшості областей, крім кількох південних, тривоги скасували.