В Украине больше двух часов длилась воздушная тревога
По всей Украине воздушная тревога, власти просят людей находиться в укрытиях. Уже известно о работе ПВО в некоторых областях.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: По состоянию на 14:45 почти по всей Украине воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже над территорией страны.
В сети сообщают о работе ПВО на юге Украины.
Обновлено: Позже Ким сообщил о работе ПВО на Николаевщине.
Между тем ОК "Юг" сообщает, что в Черном море уже 5 ракетоносителей, общий залп которых 36 "Калибров".
СМИ пишут, что в Одессе слышны взрывы.
Глава Львовщины Максим Козицкий заявил о вероятности ракетных ударов по области, а глава Тернопольщины Владимир Труш "настойчиво" попросил людей перейти в укрытие.
Мэр Львова Андрей Садовый тоже сообщил, что существует "высокая угроза" ракетных обстрелов города.
В 15:43 Козицкий сообщил о работе ППО в области.
В Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской областях местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.
После 16:00 в Киеве были слышны взрывы, предварительно - работа ПВО.
По состоянию на 17:10 в большинстве областей, кроме нескольких южных, тревоги отменили.