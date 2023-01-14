В Украине больше двух часов длилась воздушная тревога

По всей Украине воздушная тревога, власти просят людей находиться в укрытиях. Уже известно о работе ПВО в некоторых областях.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 14:45 почти по всей Украине воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже над территорией страны.

В сети сообщают о работе ПВО на юге Украины.

Обновлено: Позже Ким сообщил о работе ПВО на Николаевщине.

Между тем ОК "Юг" сообщает, что в Черном море уже 5 ракетоносителей, общий залп которых 36 "Калибров".

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СМИ пишут, что в Одессе слышны взрывы.

Глава Львовщины Максим Козицкий заявил о вероятности ракетных ударов по области, а глава Тернопольщины Владимир Труш "настойчиво" попросил людей перейти в укрытие.

Мэр Львова Андрей Садовый тоже сообщил, что существует "высокая угроза" ракетных обстрелов города.

В 15:43 Козицкий сообщил о работе ППО в области.

В Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской областях местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.

После 16:00 в Киеве были слышны взрывы, предварительно - работа ПВО.

По состоянию на 17:10 в большинстве областей, кроме нескольких южных, тревоги отменили.