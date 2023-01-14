Удар по будинку в Дніпрі: 12 загиблих, серед них неповнолітня, 73 поранених

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу 12 осіб загинуло, серед яких 15-річна дівчина, і 73 дістали поранень.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, Нацполіція, президент Володимир Зеленський, мер Дніпра Борис Філатов, міська рада Дніпра

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Пряма мова Тимошенка: "Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день".

Деталі: За даними голови ОВА, найменшому з поранених 3 роки. 9-річна дівчинка перебуває у важкому стані.

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О 21:54 Резніченко повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці 9 осіб загинуло, серед них 15-річна дівчина. Поранено 64 особи, з них 59 госпіталізовано. Пізніше він додав, що загинуло 12 осіб.

Кирило Тимошенко уточнив, що станом на 21.50 внаслідок ракетного удару загинуло 9 осіб, з них 1 дитина; травмовано 64 особи, з них 14 дітей; врятовано з будівлі 37 осіб, з них 6 дітей.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру, заявивши, що всі причетні до цього терору понесуть максимальну відповідальність.

Оновлено о 00:29. Міська рада Дніпра повідомила, що поранень зазнали 73 людини, зокрема, 14-ть дітей. Майже всі травмовані нині перебувають у лікарнях.