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Удар по дому в Днепре: 12 погибших, среди них несовершеннолетняя, 73 раненых

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 22:14
фото: Виктория Рощина, УП

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре в субботу 12 человек погибли, среди которых 15-летняя девушка, и 73 получили ранения.

Источник: замглавы ОП Кирилл Тимошенко, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram, Нацполиция, президент Владимир Зеленский, мэр Днепра Борис Филатов, городской совет Днепра

Прямая речь Тимошенко: "Ужасные новости из Днепра.

Попали в многоквартирный дом".

Детали: По данным главы ОВА, самому маленькому из пострадавших 3 года. 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

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В 21:54 Резниченко сообщил, что в результате удара по многоэтажке 9 человек погибли, среди них 15-летняя девушка. Ранены 64 человека, из них 59 госпитализированы. Позже он добавил, что погибло 12 человек.

Кирилл Тимошенко уточнил, что по состоянию на 21.50 в результате ракетного удара погибло 9 человек, из них 1 ребенок; травмированы 64 человека, из них 14 детей; спасены из здания 37 человек, из них 6 детей.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру, заявив, что все причастные к этому террору понесут максимальную ответственность.

Обновлено в 00:29. Городской совет Днепра сообщил, что ранения получили 73 человека, в частности, 14-ть детей. Почти все травмированные сейчас находятся в больницах.

Темы: Днепробстрел
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