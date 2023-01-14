У Чехії визначились учасники другого туру президентських виборів
У другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.
Про це свідчить попередній результат підрахунку голосів, пише "Європейська правда".
За підрахунком 64,7% бюлетенів, лідер опозиціної партії ANO Бабіш набрав 37,5%, тоді як його опонент, колишній представник чеської армії Павел - 33%.
Бабіш і Павел суттєво відірвались від решти кандидатів, на третьому місці - колишня ректорка університету Менделя Дануше Нерудова з 13,8% голосів виборців.
Варто підкреслити, що показники чинного лідера перегонів Бабіша поступово зменшуються із початком підрахунку голосів у великих містах, тому наразі невідомо, як розподіляться 1-2 місця, але можна з впевненістю говорити, що Бабіш та Павел виходять у другий тур.
За даними екзитполів, що проводились до голосування, Павел і Нерудова перемагали Бабіша, з яким пов'язані кілька корупційних скандалів, у другому турі з суттєвим відривом.
Другий тур виборів відбудеться через два тижні. Переможець замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, який залишає посаду після 10 років на посту.
Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.
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