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У Чехії визначились учасники другого туру президентських виборів

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 16:47
прапор Чехії, фото Pixabay

У другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.

Про це свідчить попередній результат підрахунку голосів, пише "Європейська правда".

За підрахунком 64,7% бюлетенів, лідер опозиціної партії ANO Бабіш набрав 37,5%, тоді як його опонент, колишній представник чеської армії Павел - 33%.

Бабіш і Павел суттєво відірвались від решти кандидатів, на третьому місці - колишня ректорка університету Менделя Дануше Нерудова з 13,8% голосів виборців.

Варто підкреслити, що показники чинного лідера перегонів Бабіша поступово зменшуються із початком підрахунку голосів у великих містах, тому наразі невідомо, як розподіляться 1-2 місця, але можна з впевненістю говорити, що Бабіш та Павел виходять у другий тур.

За даними екзитполів, що проводились до голосування, Павел і Нерудова перемагали Бабіша, з яким пов'язані кілька корупційних скандалів, у другому турі з суттєвим відривом.

Другий тур виборів відбудеться через два тижні. Переможець замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, який залишає посаду після 10 років на посту.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.

Читайте також: Генерал, експрем'єр та "темна конячка": який сюрприз можуть принести вибори у Чехії.

Теми: Чехія
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