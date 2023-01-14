В Чехии определились участники второго тура президентских выборов

Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и экс-генерал НАТО Петер Павел.

Об этом свидетельствует предварительный результат подсчета голосов, пишет "Европейская правда".

По подсчету 64,7% бюллетеней, лидер оппозиционной партии ANO Бабиш набрал 37,5%, тогда как его оппонент, бывший представитель чешской армии Павел - 33%.

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Бабиш и Павел существенно оторвались от остальных кандидатов, на третьем месте - бывшая ректор университета Менделя Дануше Нерудова с 13,8% голосов избирателей.

Стоит подчеркнуть, что показатели действующего лидера гонки Бабиша постепенно уменьшаются с началом подсчета голосов в крупных городах, поэтому пока неизвестно, как распределятся 1-2 места, но можно с уверенностью говорить, что Бабиш и Павел выходят во второй тур.

По данным экзитполов, которые проводились до голосования, Павел и Нерудова побеждали Бабиша, с которым связаны несколько коррупционных скандалов, во втором туре с существенным отрывом.

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Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана, который покидает пост после 10 лет на посту.

Подробнее о важности выборов в Чехии читайте в статье Реванш в Чехии: почему выборы преемника Земана несут угрозу для Украины.

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