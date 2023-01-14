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На територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 16:21
На територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети
уламок ракети в Молдові 14 січня, фото МВС Молдови

Після нової ракетної атаки РФ по українських цілях 14 січня співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною. 

Про це 14 січня повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови, пише "Європейська правда".

"Після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети, випущеної внаслідок російських повітряних ударів по Україні", - сказано у повідомленні.

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МВС також опублікувало фото уламку ракети.

У зв’язку з інцидентом було збільшено кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, а також вжито негайних заходів щодо захисту району та оповіщено службу порятунку.

 
фото МВС Молдови

"Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури компетентними установами", - додали в МВС.

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Попередній інцидент із падінням уламків ракети стався 5 грудня,  до того вранці 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети.

В українському МЗС заявляли, що падіння ракет на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Теми: Молдовавійнаракетний удар
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