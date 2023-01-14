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На территорию Молдовы после обстрела РФ в третий раз упали обломки ракеты

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 16:21
На территорию Молдовы после обстрела РФ в третий раз упали обломки ракеты
обломок ракеты в Молдове 14 января, фото МВД Молдовы

После новой ракетной атаки РФ по украинским целям 14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на границе с Украиной. 

Об этом 14 января сообщило министерство внутренних дел Молдовы, пишет "Европейская правда".

"После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты, выпущенной в результате российских воздушных ударов по Украине", - говорится в сообщении.

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МВД также опубликовало фото обломка ракеты.

 
фото МВД Молдовы

В связи с инцидентом было увеличено количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, а также приняты немедленные меры по защите района и оповещена служба спасения.

"Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела Украины. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой компетентными учреждениями", - добавили в МВД.

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Предыдущий инцидент с падением обломков ракеты произошел 5 декабря, до этого утром 31 октября на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты.

В украинском МИД заявляли, что падение ракет на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Темы: Молдовавойнаракетный удар
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