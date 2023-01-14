Через атаку РФ постраждали енергооб’єкти в 6 областях – міністр енергетики

Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

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Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.

Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії".