Через атаку РФ постраждали енергооб’єкти в 6 областях – міністр енергетики
Субота, 14 січня 2023, 18:13
Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook
Дослівно: "Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.
Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії".
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