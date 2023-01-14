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Из-за атаки РФ пострадали энергообъекты в 6 областях – министр энергетики

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 17:13
Из-за атаки РФ пострадали энергообъекты в 6 областях – министр энергетики
иллюстративное фото Getty Images

В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Дословно: "Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

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Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над восстановлением поставок электроэнергии".

Темы: ракетный ударэнергетика
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