Росіяни скасували обмін полоненими, який планувався в суботу – штаб

Росія скасувала запланований на 14 січня черговий обмін полоненими.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Зазначимо, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися".

Деталі: У штабі заявили, що Росія активізувала спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні. Так, ворог використовує як інформаційні приводи заходи, організовані на підтримку військовополонених.

Дослівно: "На жаль, сьогоднішня акція на Майдані Незалежності не стала винятком. Підконтрольні Росії ресурси поширюють в медіапросторі ворожої наративи, які фактично закликають до капітуляції України у війні проти агресора.

Так, кремлівські медіаресурси вже поширили повідомлення, що на акції в Києві нібито вимагали "припинити бойові дії та почати перемовини з Росією", а також "звернулися до посольств з вимогою припинити поставки озброєння"".