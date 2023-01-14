Россияне отменили обмен пленными, который планировался в субботу – штаб

Россия отменила запланированный на 14 января очередной обмен пленными.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться".

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Детали: В штабе заявили, что Россия активизировала спецоперации, призванные расшатывать общественные настроения в Украине. Так, враг использует как информационные поводы мероприятия, организованные в поддержку военнопленных.

Дословно: "К сожалению, сегодняшняя акция на Майдане Независимости не стала исключением. Подконтрольные России ресурсы распространяют в медиапространстве вражеские нарративы, которые фактически призывают к капитуляции Украины в войне против агрессора.

Так, кремлевские медиаресурсы уже распространили сообщения, что на акции в Киеве якобы требовали "прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией", а также "обратились к посольствам с требованием прекратить поставки вооружения"".