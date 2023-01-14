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Вибори у Чехії: проросійський кандидат поступився ексгенералу НАТО, буде другий тур

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 18:32

У Чехії за підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел несподівано обійшов колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша, ім'я наступного президента країни визначить другий тур.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінал першого туру голосування виявився вкрай драматичним. Від початку підрахунку голосів у перегонах лідирував Бабіш, однак коли почали надходити результати голосування у великих містах, Павел вирвався у лідери. 

Відрив між кандидатами - менше відсотка. За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел лідирує з 35,34%, у Бабіша - 35,04 %.

Примітно, що Павел здобув переконливу перемогу серед виборців Праги. Його підтримка у чеській столиці навіть перевищує 50-відсотковий бар'єр, необхідний для обрання в першому турі.

Одна із головних претенденток на пост президента Чехії  Дануше Нерудова, яка не пройшла до другого туру та отримала майже 14% голосів виборців, вже заявила про підтримку Павела задля його перемоги над Бабішем.

Наступний президент Чехії, який замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, визначиться у другому турі через два тижні. 

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За даними опитувань, що проводились до першого туру голосування, Павел перемагав Бабіша у другому турі з суттєвим відривом.

На посаді глави уряду Бабіш не був ані антиукраїнським політиком, ані відвертим "другом Путіна". Але у статусі кандидата у президенти Бабіш суттєво змінив риторику, намагаючись залучити підтримку антиєвропейського та лояльного до РФ електорату чинного президента Земана. В його риториці з'явилися тези, що допомога Україні вже дорого коштувала Чехії, тож настав час турбуватися насамперед про простих чехів, а вже потім – про Україну.

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу. 

Після цього із 2018 року Павел перебував у відставці, розпочавши підготову до політичної діяльності.

Важливо, що він повністю підтримує допомогу Україні - у випадку його перемоги президент та уряд будуть однодумцями.

Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.

Теми: Чехія
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