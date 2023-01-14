Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибори у Чехії: проросійський кандидат поступився ексгенералу НАТО, буде другий тур

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 17:32

У Чехії за підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел несподівано обійшов колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша, ім'я наступного президента країни визначить другий тур.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінал першого туру голосування виявився вкрай драматичним. Від початку підрахунку голосів у перегонах лідирував Бабіш, однак коли почали надходити результати голосування у великих містах, Павел вирвався у лідери. 

Реклама:

Відрив між кандидатами - менше відсотка. За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел лідирує з 35,34%, у Бабіша - 35,04 %.

Примітно, що Павел здобув переконливу перемогу серед виборців Праги. Його підтримка у чеській столиці навіть перевищує 50-відсотковий бар'єр, необхідний для обрання в першому турі.

Одна із головних претенденток на пост президента Чехії  Дануше Нерудова, яка не пройшла до другого туру та отримала майже 14% голосів виборців, вже заявила про підтримку Павела задля його перемоги над Бабішем.

ВІДЕО ДНЯ

Наступний президент Чехії, який замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, визначиться у другому турі через два тижні. 

За даними опитувань, що проводились до першого туру голосування, Павел перемагав Бабіша у другому турі з суттєвим відривом.

На посаді глави уряду Бабіш не був ані антиукраїнським політиком, ані відвертим "другом Путіна". Але у статусі кандидата у президенти Бабіш суттєво змінив риторику, намагаючись залучити підтримку антиєвропейського та лояльного до РФ електорату чинного президента Земана. В його риториці з'явилися тези, що допомога Україні вже дорого коштувала Чехії, тож настав час турбуватися насамперед про простих чехів, а вже потім – про Україну.

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу. 

Після цього із 2018 року Павел перебував у відставці, розпочавши підготову до політичної діяльності.

Важливо, що він повністю підтримує допомогу Україні - у випадку його перемоги президент та уряд будуть однодумцями.

Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.

Теми: Чехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: