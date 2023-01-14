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Выборы в Чехии: пророссийский кандидат уступил экс-генералу НАТО, будет второй тур

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 18:32

В Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента страны определит второй тур.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Финал первого тура голосования оказался крайне драматичным. С начала подсчета голосов в гонке лидировал Бабиш, однако когда начали поступать результаты голосования в крупных городах, Павел вырвался в лидеры. 

Отрыв между кандидатами - менее процента. По подсчету 99,6% голосов избирателей, Павел лидирует с 35,34%, у Бабиша - 35,04%.

Примечательно, что Павел одержал убедительную победу среди избирателей Праги. Его поддержка в чешской столице даже превышает 50-процентный барьер, необходимый для избрания в первом туре.

Одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова, которая не прошла во второй тур и получила почти 14% голосов избирателей, уже заявила о поддержке Павела для его победы над Бабишем.

Следующий президент Чехии, который заменит на посту действующего президента Милоша Земана, определится во втором туре через две недели. 

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По данным опросов, которые проводились до первого тура голосования, Павел побеждал Бабиша во втором туре с существенным отрывом.

На посту главы правительства Бабиш не был ни антиукраинским политиком, ни откровенным "другом Путина". Но в статусе кандидата в президенты Бабиш существенно изменил риторику, пытаясь привлечь поддержку антиевропейского и лояльного к РФ электората действующего президента Земана. В его риторике появились тезисы, что помощь Украине уже дорого стоила Чехии, поэтому пришло время беспокоиться прежде всего о простых чехах, а уже потом - об Украине.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса. 

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, начав подготовку к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине - в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

Подробнее о важности выборов в Чехии читайте в статье: Реванш в Чехии: почему выборы преемника Земана несут угрозу для Украины.

Темы: Чехия
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