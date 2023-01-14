Через ракетний обстріл затримується 8 поїздів
Субота, 14 січня 2023, 19:26
Через масований ракетний обстріл у суботу затримується 8 поїздів.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Через ворожу ракетну атаку 3 рейси Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 5 рейсів затримуються в межах години. Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком.
Найбільші затримки рейсів:
- №45/46 Харків — Ужгород (+2 год 22 хв);
- №15/15 Харків — Рахів (+1 год 35 хв);
- №93/94 Харків — Хелм (+ 1 год 35 хв)".
Деталі: Укрзалізниця повідомляє, що ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням.
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