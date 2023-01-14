Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через ракетний обстріл затримується 8 поїздів

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 19:26
ілюстративне фото УЗ

Через масований ракетний обстріл у суботу затримується 8 поїздів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через ворожу ракетну атаку 3 рейси Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 5 рейсів затримуються в межах години. Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком.

Найбільші затримки рейсів:

  • №45/46 Харків — Ужгород (+2 год 22 хв);
  • №15/15 Харків — Рахів (+1 год 35 хв);
  • №93/94 Харків — Хелм (+ 1 год 35 хв)".

Деталі: Укрзалізниця повідомляє, що ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: залізницяУкрзалізницяракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

відеоУ Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Усі новини...
залізниця
У Білорусі ще одному "рейковому партизану" дали 13 років колонії з конфіскацією
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
В УЗ відкидають завищення цін на рейки з Франції: тонна коштуватиме до 1000 євро
Останні новини
19:50
На протестах екоактивістів у Німеччині постраждали понад 70 поліцейських
19:23
Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
19:07
Столтенберг оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
18:53
Окупанти обороняються на трьох напрямках – зведення Генштабу
18:47
Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому
18:45
Вибори у Чехії: експрем’єр Бабіш порівняв свого суперника з Путіним
18:35
фотоХерсон: росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста і дитячий центр, є поранені
18:27
Посол у Німеччині вважає, що без німецьких танків подальша деокупація України неможлива
18:17
Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів
18:04
Дохід Росії від експорту добрив у 2022 році зріс на 70% – FT
Усі новини...