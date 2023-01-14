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Из-за ракетного обстрела задерживается 8 поездов

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 18:26
Из-за ракетного обстрела задерживается 8 поездов
иллюстративное фото УЗ

Из-за массированного ракетного обстрела в субботу задерживается 8 поездов.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Из-за вражеской ракетной атаки 3 рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, 5 рейсов задерживаются в пределах часа. Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику.

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Наибольшие задержки рейсов:

  • №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 22 мин);
  • №15/15 Харьков - Рахов (+1 ч 35 мин);
  • №93/94 Харьков - Хелм (+ 1 ч 35 мин)".

Детали: Укрзализныця сообщает, что ситуация на вокзалах страны контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и харьковский, где самая сложная ситуация с энергоснабжением.

Темы: железная дорогаУкрзализныцяракетный удар
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