Из-за ракетного обстрела задерживается 8 поездов

Из-за массированного ракетного обстрела в субботу задерживается 8 поездов.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Из-за вражеской ракетной атаки 3 рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, 5 рейсов задерживаются в пределах часа. Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику.

Наибольшие задержки рейсов:

№45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 22 мин);

№15/15 Харьков - Рахов (+1 ч 35 мин);

№93/94 Харьков - Хелм (+ 1 ч 35 мин)".

Детали: Укрзализныця сообщает, что ситуация на вокзалах страны контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и харьковский, где самая сложная ситуация с энергоснабжением.