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Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 18:57
Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що російський терор можна зупинити лише на полі бою в Україні, для цього потрібна зброя, яка є на складах у держав-партнерів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі.

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Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни.

Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть".

Теми: Зеленськийзброявійна
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