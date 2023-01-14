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Зеленский сказал, что нужно, чтобы остановить российский террор

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 19:57
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что российский террор можно остановить только на поле боя в Украине, для этого нужно оружие, которое есть на складах у государств-партнеров.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море.

Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины.

Любые уговоры или время, которое просто уходит, не способны остановить террористов, которые методично убивают наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть".

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Темы: Зеленскийоружиевойна
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