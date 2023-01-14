Після атаки РФ найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині й Київщині – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після масованого ракетного удару РФ у суботу найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та в Київській області.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово".

Деталі: Президент також запевнив, що ворог обов’язково отримає відповідь на полі бою.

Зеленський перерахував міста, які атакували росіяни в суботу.

"Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди – цивільні об’єкти!", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета, розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги, зазначив президент.

"Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм", - додав він.