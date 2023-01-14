Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після атаки РФ найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині й Київщині – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 20:03
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після масованого ракетного удару РФ у суботу найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та в Київській області.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово".

Деталі: Президент також запевнив, що ворог обов’язково отримає відповідь на полі бою.

Зеленський перерахував міста, які атакували росіяни в суботу.

"Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди – цивільні об’єкти!", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета, розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги, зазначив президент.

"Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм", - додав він.

Теми: Зеленськийенергетикаракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

відеоУ Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Усі новини...
Зеленський
Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор
Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС
Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар
Останні новини
20:17
Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення
20:10
Светр-невидимка, летюче таксі, вбивці дронів: головні технологічні інновації 2022 року
20:01
В Офісі генпрокурора назвали підрозділ РФ, що запустив ракету по будинку в Дніпрі
19:50
На протестах екоактивістів у Німеччині постраждали понад 70 поліцейських
19:23
Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
19:07
Столтенберг оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
18:53
Окупанти обороняються на трьох напрямках – зведення Генштабу
18:47
Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому
18:45
Вибори у Чехії: експрем’єр Бабіш порівняв свого суперника з Путіним
18:35
фотоХерсон: росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста і дитячий центр, є поранені
Усі новини...