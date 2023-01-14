После атаки РФ самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и Киевщине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после массированного ракетного удара РФ в субботу самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и в Киевской области.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, есть попадания и в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить генерацию и поставки электричества, и работа будет продолжаться круглосуточно".

Детали: Президент также заверил, что враг обязательно получит ответ на поле боя.

Зеленский перечислил города, которые атаковали россияне в субботу.

"Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Львовщина, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов. Везде - гражданские объекты!", - сказал он.

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Дом в Днепре, в который попала российская ракета, расположен на улице, которая называется Набережная Победы, отметил президент.

"Когда давали такое название этой улице, имели в виду победу над нацистами во Второй мировой войне. Рашисты переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все, чтобы остановить рашизм так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм", - добавил он.