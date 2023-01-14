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Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні – представник Ердогана

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 20:32
Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні – представник Ердогана
ілюстративне фото Getty Images

Туреччина готова домагатися локального припинення вогню в Україні й вважає, що ані Москва, ані Київ не мають військових засобів для перемоги у війні.

Джерело: офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін у коментарі журналістам, повідомляє Hurriyet Daily News

Деталі: Калін визнав, що малоймовірно, що воюючі сторони готові укласти "всеосяжну мирну угоду" в найближчі місяці.

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Але він вважає, що жорстока ціна бойових дій може незабаром змусити їх погодитися на локальні перемир'я на окремих ділянках фронту.

Пряма мова: "Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню і невеликій локальній деескалації".

"Жодна зі сторін не в змозі виграти війну у військовому плані".

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Деталі: Калін заявив, що Росія в першу чергу зацікавлена в "гарантіях безпеки" з боку НАТО і повазі на світовій арені. "Росія хоче, щоб її поважали як великого гравця і щоб НАТО не було у них на задньому дворі", - сказав він.

"Україна не збирається вступати в НАТО, але повинна отримати достатні гарантії безпеки від Росії", - вважає представник Ердогана.

Що передувало: Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку "формулі миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року.

Ердоган заявив, що Туреччина підтримує відкриття гуманітарного коридору для тих, хто отримав поранення у війні Росії проти України.

Теми: ТуреччинаЕрдоганвійна
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