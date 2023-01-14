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Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине – представитель Эрдогана

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 21:32
иллюстративное фото Getty Images

Турция готова добиваться локального прекращения огня в Украине и считает, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств для победы в войне.

Источник: официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин в комментарии журналистам, сообщает Hurriyet Daily News

Детали: Калин признал, что маловероятно, что воюющие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы.

Но он считает, что жестокая цена боевых действий может вскоре заставить их согласиться на локальные перемирия на отдельных участках фронта.

Прямая речь: "Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации".

"Ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну в военном плане".

Детали: Калин заявил, что Россия в первую очередь заинтересована в "гарантиях безопасности" со стороны НАТО и уважении на мировой арене. "Россия хочет, чтобы ее уважали как крупного игрока и чтобы НАТО не было у них на заднем дворе", - сказал он.

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"Украина не собирается вступать в НАТО, но должна получить достаточные гарантии безопасности от России", - считает представитель Эрдогана.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формуле мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.

Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.

Темы: ТурцияЭрдоганвойна
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